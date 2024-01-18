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14:54, 18 января 2024Мир

Предсказана реакция США на удар хуситов по американскому кораблю

Политолог Дудаков предрек продолжение точечных ударов США по Йемену

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США продолжат наносить точечные удары по Йемену в ответ на ракетный удар хуситов по американскому кораблю, считает политолог-американист Малек Дудаков. Реакцию Вашингтона на обстрел судна он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

С одной стороны, администрация президента США Джо Байдена усиливает дипломатическое давление, внося хуситов в список террористических организаций, с другой стороны, они сформировали морскую коалицию и периодически пытаются наносить удары по Йемену, отметил политолог. При этом удары не приносят особого успеха, так как хуситы умеют прятать свои арсеналы и меняют места запуска ракет, добавил он.

«Я думаю, что в таком вялом режиме администрация Байдена и будет на все это отвечать. То есть, с одной стороны, какие-то точечные удары будет наносить по Йемену, с другой стороны, будут пытаться через голову хуситов договориться с Ираном, чьими прокси-силами они являются, и пытаться как-то оказывать на хуситов давление со стороны монархии Персидского залива, вроде Саудовской Аравии и Эмиратов, которые находятся на текущий момент в переговорном процессе с ними по поводу будущего Йемена», — поделился Дудаков.

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Ранее хуситы обстреляли американское судно Genco Picardy в Аденском заливе. Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа рассказал, что военно-морские силы Йемена использовали для удара несколько противокорабельных ракет.

В США подтвердили ракетный удар по американскому судну у берегов Йемена. В центральном командовании (CENTCOM) Вооруженных сил страны уточнили, что сухогруз был атакован ударным беспилотником, никто не пострадал.

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