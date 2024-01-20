Вучич предрек Сербии «скачок в будущее» к 2027 году

Вучич: ВВП Сербии к 2027 году составит свыше 90 миллиардов евро

ВВП Сербии при нынешних темпах роста к 2027 году достигнет цифры свыше 90 миллиардов евро. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости.

Сербский глава уточнил, что в 2012 году ВВП страны был около 33 миллиардов евро. А в 2027 году, в соответствии с оценками МВФ, ВВП страны может составить 92,7 миллиарда евро.

«А мы надеемся на более благоприятные геополитические обстоятельства и большие инвестиции, и могли бы дойти до 100 миллиардов», — подчеркнул политик.

18 декабря 2023 года сторонники блока «Сербия против насилия» вышли на акции протеста против победы коалиции «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться» (объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и еще ряд политических сил). Лидеры оппозиции потребовали аннулировать итоги голосования и объявили голодовку.