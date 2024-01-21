Актера из «Чикатило» и «Склифосовского» нашли мертвым в машине

Актер из «Чикатило» Алексей Сдобнов умер в возрасте 57 лет

Умер российский актер Алексей Сдобнов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила концертный директор артиста Наталия Бочарова.

Артист скончался на 58-м году жизни. Сдобнов не доехал домой, позднее его нашли мертвым в своей машине. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, при этом актер скрывал болезнь.

Сдобнов за свою карьеру отметился ролями в 42 картинах, среди них сериалы «Чикатило» и «Склифосовский». Его последняя роль — в четырехсерийном фильме «Тайные мечты Алисы». Картина находится в производстве, выход на экраны ожидается в 2024 году.

Ранее 21 января стало известно, что на 59-м году жизни умер российский актер театра и кино Виталий Вашедский. За 40 лет актер сыграл более 90 ролей в кино, в частности, в фильмах «ДМБ», «Вирус», «Фантом», «Сделано в СССР», «Савва Морозов».