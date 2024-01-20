Умер актер из «ДМБ»

«Театр на Таганке»: российский актер Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет

На 59-м году жизни умер российский актер театра и кино Виталий Вашедский. Об этом сообщается на сайте «Театра на Таганке».

Причина смерти не уточняется.

За 40 лет Вашедский сыграл более 90 ролей в кино, в частности, в фильмах «ДМБ», «Вирус», «Фантом», «Сделано в СССР», «Савва Морозов».

С 2000 года он работал в Театре на Таганке. Также в его карьере было сотрудничество с «Сатириконом», «Содружеством актеров Таганки», МТЮЗ.