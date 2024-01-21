Актера из «Подольских курсантов» после пьяного конфликта задержали с наркотиками

В Москве полиция задержала с наркотиками актера Гариста, ранившего девушку

В Москве полиция задержала актера из фильма «Подольские курсанты» Андрея Гариста после пьяного конфликта, в ходе которого он ножом ранил девушку в руку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь на 21 января в квартире одного из домов в 3-м Павелецком проезде. По предварительным данным, у него возник конфликт с проживающими в одной квартире мужчиной и женщиной, который перерос в потасовку. В ходе драки Гарист нанес женщине рану в области кисти.

Кроме того, в ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили наркотики — каннабис общей массой более 150 граммов.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные хранение и сбыт наркотиков в особо крупном размере), ему грозит до десяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Гарист работает в театре «Ленком», он известен по ролям в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад» и другим.

Ранее актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», задержали с наркотиками в Москве. При досмотре автомобиля мужчины полицейские обнаружили пакет с веществом, предположительно, мефедроном.