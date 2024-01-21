Армянин рассказал об отбитом у группы земляков бойце СВО

Армянин рассказал, что отбил у группы соотечественников бойца СВО

Директор кафе «Вояж» в подмосковном Чехове раскрыл подробности конфликта между вернувшимся из зоны СВО бойцом и группой иностранных граждан. Свою версию конфликта он рассказал ИА «Регнум».

38-летний армянин по имени Рудик сообщил, что два его земляка спровоцировали драку с военнослужащим Артемом. При этом мужчина был в гражданской одежде, и о его участии в спецоперации никто не знал. За россиянина вступились работники кафе, его удалось отбить.

«Мы подскочили, когда завязалась серьезная драка. Все были пьяны. За русского парня заступились только мы, хотя мы сами армяне. Но мне как директору заведения нет разницы, армянин, или русский, или другой национальности человек. В тот вечер армяне были не правы, их было двое, а русский — один», — сказал он.

Об инциденте стало известно 18 января. По данным следствия, в ночь на 14 января находившиеся в кафе «Вояж» напавшие пребывали в состоянии алкогольного опьянения, они провоцировали военнослужащего на конфликт, а когда он вступился за девушку, избили его и другого жителя города Чехов, который пришел на помощь участнику СВО. При этом утверждалось, что нападавших было более десяти человек.

Вскоре после случившегося сотрудниками СКР было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. 18 января депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что нападавшие сопровождали свои действия криком «вас там не добили, мы тут добивать будем». Он потребовал провести тщательную проверку и наказать всех виновных.