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06:25, 21 января 2024Мир

Британия потратит сотни миллионов долларов на модернизацию ЗРК

Британия потратит $514 млн на модернизацию ЗРК для борьбы с беспилотниками

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Великобритания потратит 514 миллионов долларов на модернизацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Sea Viper, который используется для борьбы с беспилотниками в Красном море. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Sea Viper получит ракеты с новыми боеголовками, а также программное обеспечение, способное отражать угрозы, исходящие от баллистических ракет. Контракт на модернизацию заключили с британским подразделением производителя ракетных систем MBDA.

10 января военно-морские силы (ВМС) США и Королевский флот Британии предотвратили крупную атаку хуситов в Красном море. Комбинированные силы сбили 18 дронов и три ракеты, нацеленные на коммерческие суда.

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      Юлия Мискевич
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