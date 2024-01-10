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09:03, 10 января 2024Мир

ВМС США и Британии предотвратили крупную атаку хуситов в Красном море

США и Британия сбили 18 БПЛА и 3 ракеты хуситов в Красном море

Фото: Aaron Lau / U.S. Navy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военно-морские силы (ВМС) США и Королевский флот Британии предотвратили крупную атаку хуситов в Красном море. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечает издание, комбинированные силы сбили 18 дронов и три ракеты, нацеленные на коммерческие суда. Во вторник 9 января коло 21:15 по местному времени хуситы запустили разработанные Ираном беспилотники одностороннего нападения, а также две противокорабельные крылатые и одну баллистическую ракету.

Уточняется, что запуск был совершен из части Йемена, контролируемых хуситами, и был направлен в морской район, где проходят десятки торговых судов. По данным издания, все объекты были сбиты истребителями с авианосца USS Eisenhower, трех эсминцев ВМС США и британского HMS Diamond.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что в южной части Красного моря суда подверглись новым атакам хуситов. Сообщается, что йеменские мятежники выпустили по ним две противокорабельные баллистические ракеты.

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      Дарья Балацкая
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