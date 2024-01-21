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13:59, 21 января 2024Бывший СССР

Буданов счел немыслимым продолжение боевых действий без мобилизации

Буданов: немыслимо думать о продолжении боевых действий без мобилизации

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов считает, что продолжать боевые действия без мобилизации немыслимо. Об этом он заявил в интервью Financial Times (FT).

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без [дополнительной] мобилизации. Нехватка [военнослужащих] ощутима», — считает Буданов.

При этом он опроверг утверждение о том, что контрнаступление Украины, которое началось летом 2023 года, не увенчалось успехом. Он отказался считать катастрофой провал контрнаступления.

Ранее депутат Верховной Рады Елена Мошенец рассказала, что на Украине откажутся от отсрочки по группам инвалидности в рамках мобилизации. По ее словам, предполагается, что отсрочку будут давать в зависимости от конкретной болезни. В качестве примера Мошенец привела туберкулез, добавив, что с ним действительно сложно выполнять обязанности по военной службе.

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      Анастасия Шейкина
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