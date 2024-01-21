Число жертв обстрела Донецка возросло

Мэр Кулемзин сообщил о 18 погибших в результате обстрела Донецка, ранены 13

Число жертв обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до 18 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По его словам, ранения получили еще 13 человек. При этом мэр отметил, что информация о жертвах и пострадавших продолжает поступать.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили не менее шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик в Донецке. Под удар попали торговые ряды и магазины.