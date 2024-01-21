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11:53, 21 января 2024Россия

В Донецке жертвами украинского обстрела стали 12 человек

В Донецке при украинском обстреле погибли 12 человек

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Донецке жертвами украинского обстрела стали 12 человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале в воскресенье, 21 января.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили не менее шести снарядов калибра 155-миллиметров по микрорайону Текстильщик Кировского района города. Под удар попали торговые ряды и магазины.

По данным РИА Новости, за последние сутки Украина 43 раза обстреляла территорию Донецкой народной республики.

20 января сообщалось, что при ночном обстреле ВСУ пострадали восемь жителей Горловки.

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      Илона Палей
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