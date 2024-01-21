Депутат рассказал о возвращении денег в случае покупки краденой вещи

Депутат Гаврилов предостерег россиян от покупки краденых товаров

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) рассказал, как вернуть деньги за покупку, если приобретенная через сайт объявлений вещь оказалась украденной. Его слова приводит РИА Новости.

Гаврилов отметил, что россияне регулярно подвергаются опасности, потому что злоумышленники «используют площадки бесплатных объявлений и группы в соцсетях для перепродажи ворованных вещей». По словам депутата, преступники сбывают товары разных категорий — мобильные телефоны, технику, ювелирные украшения. Причем в случае покупки краденого товара «проблемы с законом могут возникнуть на ровном месте и у покупателей».

«Поэтому, совершая элементарную сделку — покупая что-то с рук или по объявлению, конечно, нашим гражданам стоит быть очень осторожными, иначе статус свидетеля — это минимум, что грозит в такой ситуации по сути обычному добросовестному приобретателю, если потом выяснится, что приобретенная вещь прежде поменяла хозяина незаконным путем», — предостерег соотечественников Гаврилов.

Также депутат добавил, что в случае нечаянной покупки такой вещи необходимо предоставить правоохранительным органам всю информацию о сделке: у кого купили, когда и как, показать банковские документы, счета и номера телефонов. Покупатель в этих обстоятельствах становится важным свидетелем. Гаврилов подчеркнул, что даже если покупатель не знает о преступлении, то все равно должен вернуть вещь законному владельцу.

Депутат отметил, что возвращение денег за покупку в такой ситуации возможно, на этот случай в Гражданском кодексе РФ есть статья 460, где написано, что продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц.

«Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар. Получается, в этой ситуации продавец не выполнил свою обязанность. Значит, покупатель имеет полное право требовать с него стоимость товара. Чтобы покупателю вернуть финансовые средства, нужно подать гражданский иск, затем подать следователю ходатайство с приложением иска, и тогда покупателя признают гражданским истцом по уголовному делу», — объяснил Гаврилов.

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