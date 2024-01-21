Экономисты спрогнозировали повышение ставки ЦБ Турции

NTV: эксперты спрогнозировали рост ставки в Турции до 45 %

Турецкие экономисты спрогнозировали, что на заседании Центрального банка Турции (ЦБТР) на следующей неделе произойдет повышение ставки с 42,5 процента до 45. Об этом сообщает телеканал Nergis TV.

По данным опроса AA Finance, все 14 экспертов ожидают роста ставки на 250 базисных пунктов. Медианный прогноз по ставке на конец 2024 года — 38,75 процента.

21 декабря Центробанк Турции поднял ключевую ставку в седьмой раз подряд, до 42,5 процента. В регуляторе отметили, что инфляционное давление поддерживают сфера услуг и геополитические риски, но последние данные говорят об исправлении ситуации.

В 2023 году ЦБ Турции повысил ставку в общей сложности на 34 процентных пункта — с 8 процентов в начале года до 42,5 процента к концу декабря.