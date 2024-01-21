Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
21:40, 21 января 2024Экономика

Экономисты спрогнозировали повышение ставки ЦБ Турции

NTV: эксперты спрогнозировали рост ставки в Турции до 45 %

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Турецкие экономисты спрогнозировали, что на заседании Центрального банка Турции (ЦБТР) на следующей неделе произойдет повышение ставки с 42,5 процента до 45. Об этом сообщает телеканал Nergis TV.

По данным опроса AA Finance, все 14 экспертов ожидают роста ставки на 250 базисных пунктов. Медианный прогноз по ставке на конец 2024 года — 38,75 процента.

21 декабря Центробанк Турции поднял ключевую ставку в седьмой раз подряд, до 42,5 процента. В регуляторе отметили, что инфляционное давление поддерживают сфера услуг и геополитические риски, но последние данные говорят об исправлении ситуации.

В 2023 году ЦБ Турции повысил ставку в общей сложности на 34 процентных пункта — с 8 процентов в начале года до 42,5 процента к концу декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Число погибших при обстреле ДНР увеличилось

      Экс-посол Украины напомнил о непристойном поступке Зеленского в Лондоне

      В США сообщили о жалобах солдат ВСУ на кишащие крысами окопы

      «Реал» выиграл матч ла лиги благодаря голу на девятой добавленной минуте

      Экономисты спрогнозировали повышение ставки ЦБ Турции

      Белоруссия начнет расценивать нападение на союзников как агрессию против себя

      Ласицкене рассказала о знакомстве с Валиевой

      В Финляндии выступили против двойного гражданства для россиян

      Пилот объяснил спасение находящихся на борту рухнувшего в Афганистане самолета

      Во Франции десятки тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше