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10:14, 21 января 2024Мир

Фон дер Ляйен раскритиковали за предложение о новой финансовой помощи Украине

Предложение Урсулы фон дер Ляйен о выделении Украине 50 млрд назвали безумием

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за предложение вновь выделить 50 миллиардов евро в качестве помощи Украине. Своим мнением поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter).

Политик назвал идею фон дер Ляйен безумием. «Это означает, что десять миллиардов будут выделены Францией. Это эквивалент пятидесяти новых больниц во Франции, например!» — подчеркнул Филиппо.

Он добавил, что никто не наделял главу Еврокомиссии возможностью тратить деньги жителей страны, которые платят налоги. Он также выразил удивление тем, что ни один из французских депутатов Европарламента не проголосовал против еще одного пакета помощи Украине.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) обсуждают создание нового фонда для военной поддержки Украины.

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      Анастасия Астахова
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