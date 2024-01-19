Евросоюз захотел создать новый фонд для военной поддержки Украины

Bloomberg: ЕС обсуждает создание нового фонда для военной поддержки Украины

Страны Европейского союза (ЕС) обсуждают создание нового фонда для военной поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторые государства блока хотят использовать этот механизм для обновления так называемого Европейского фонда мира, который был создан в 2021 году.

Для нового фонда Европейская служба внешних связей предложила выделить около пяти миллиардов евро годового бюджета, но на данный момент страны не согласовали эту суму.

По информации источников агентства, вскоре чиновники предоставят членам Евросоюза новый документ, в котором предлагается возможный план действий.

В рамках Европейского фонда мира страны ЕС получают компенсацию за вооружения, поставляемые Украине. При этом решения о выделении и расходовании средств требуют единогласной поддержки со стороны всех государств, что позволило премьер-министру Венгрии Виктору Орбану блокировать помощь для Киева.

Ряд членов Евросоюза, в том числе Германия, считают фонд малоэффективным, поскольку все больше оружия передается не из существующих запасов, а за счет вновь закупленных, отмечает издание. Некоторые участники блока хотят, чтобы новый фонд был встроен в Европейский фонд мира, в то время как другие настаивают на продолжении функционирования текущего механизма.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в одобрении финансовой помощи Украине всеми странами ЕС, включая Венгрию. В настоящий момент принятие решения приостановлено из-за позиции Венгрии на саммите объединения.

16 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддерживает план финансирования Украины без предоставления общего кредита странами Евросоюза, а свою долю готова выплатить из национального бюджета. Он также предложил создать денежный фонд для помощи Украине вне бюджета блока, который бы пополнялся на основе экономических показателей стран.

