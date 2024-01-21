Генсек ООН осудил Израиль за «беспрецедентное» истребление населения в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил Израиль за гибель палестинцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил Израиль за действия в секторе Газа в ходе выступления на открытии саммита «G77+Китай» в столице Уганды Кампале. Об этом пишет The Guardian.

Генсек ООН заявил о «душераздирающем» истреблении палестинцев в секторе Газа.

Военные операции Израиля привели к массовым разрушениям и гибели мирного населения в беспрецедентных масштабах, каких я не видел [в ходе вооруженных конфликтов] за все время моего пребывания на посту генерального секретаря Антониу Гутерриш генеральный секретарь ООН

«Это совершенно неприемлемо. Ближний Восток — это спичка, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить пожар во всем регионе», — добавил генсек ООН.

Его комментарии прозвучали после того, как органы здравоохранения Газы опубликовали цифры потерь среди мирного населения: согласно их отчету, с 7 октября жертвами израильских ударов стали более 25 тысяч палестинцев.

Гутерриш также добавил, что отсутствие решения о двух государствах — для израильтян и для палестинцев — совершенно неприемлемо. По его словам, отказ палестинцам в праве на государственность «приведет к бесконечному продлению конфликта, который превратился в серьезную угрозу миру и безопасности».

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что никто не готов к переговорам с Палестиной. По его словам, для всех жителей страны приоритетом является устранение угроз безопасности Израилю с юга и севера страны.

