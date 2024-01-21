Глава МИД Франции предположил возможные последствия победы России в СВО

Глава МИД Франции заявил о захвате Россией рынка зерна после поражения Украины

Россия может взять под свой контроль 30 процентов мирового экспорта пшеницы после поражения Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в беседе с Le Parisien.

Глава МИД пообещал продолжить военную поддержку Киеву — по его словам, украинские власти «могут рассчитывать на Францию». При этом, как утверждает Сежурне, последствия поражения Украины «будут значительными».

По мнению министра, если Украина проиграет, то 30 процентов мирового экспорта попадут под контроль России, французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Сежурне подчеркнул, что победа России «будет драматичной для фермеров» Франции.

Ранее стало известно, что в первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года) Россия нарастила экспорт зерновых и зернобобовых, обновив трехлетний рекорд по этому показателю.