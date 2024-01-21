Назван способ расторгнуть оформленный с кредитом договор страхования жизни

Роскачество: оформленную с кредитом страховку можно отменить в течение месяца

Срок расторжения оформленного вместе с кредитом страхования жизни с 21 января увеличили с двух недель до месяца. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Роскачестве. Специалисты центра финансовой экспертизы организации также назвали способы отменить эту часто оформляемую в банках услугу.

Возврат страховой премии возможен, если это предусмотрено договором страхования жизни либо правилами страхования. С 1 января 2018 года «период охлаждения», в течение которого можно отказаться от договора страхования, был увеличен до 14 календарных дней. А с 21 января 2024 года он был увеличен еще больше — до 30 дней Роскачество

«30 дней — теперь минимальный период по закону. Но он может быть и больше, если это прописано в договоре. Нужно иметь в виду, что до момента расторжения договора страхования жизни не должен произойти страховой случай. Полную стоимость услуги можно вернуть, если отменить соглашение до начала действия полиса. Это можно сделать только в первые дни после заключения договора», — рассказали в Роскачестве.

Для расторжения договора нужно уведомить банк

Если прошло менее 30 дней с момента оформления страховки, можно вернуть оплаченную сумму полностью. Для этого необходимо обратиться в банк с заявлением, отметили в организации.

«Если прошло более 30 дней, нужно читать договор. Если в нем указано, что, например, за расторжением можно обращаться в течение 45 дней, то можно отказаться от страховки в течение указанного периода. Если прошло более того срока, который указан в договоре, тогда заемщику вернут денежные средства с вычетом процентов за просроченные дни. Нужно внимательно читать договор, чтобы узнать, как банк рассчитывает оставшуюся выплату. Если банк вообще отказывается разрывать договор страхования и возвращать деньги, придется обращаться в суд», — добавили там.

Заявление о расторжении страхового соглашения можно написать как в произвольной форме, так и на бланке компании. Необходимо указать ФИО, данные паспорта, дату рождения, реквизиты счета для возврата денег и номер договора.

У страховых компаний немного оснований для того, чтобы законно отказывать страхователям в преждевременной отмене соглашения и возврате денег. Во всех договорах прописываются права и обязанности сторон, где один из пунктов должен ознакомить клиентов с условиями расторжения договора страхования жизни досрочно. Клиенту достаточно вовремя обратиться в банк с заявлением, но если вдруг кредитное учреждение не идет на уступки, то можно прибегнуть к услугам суда или Роспотребнадзора Ольга Вяльшина руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества

Банки навязывают страхование жизни, чтобы сократить риски

Банк называет страхование жизни обязательным, хотя это не всегда так. Либо его можно оформить не у партнеров банка, а в другой страховой компании, пояснили в Роскачестве.

«Банки тем самым снижают свои риски, но расходы перекладывают на заемщика. Страховка элементарно может быть завышена в цене, а если она зашита в тело кредита, то придется платить еще и проценты на нее», — заключили в организации.

Ранее стало известно, что выдача кредитов в России упала до минимума за пять лет.