Выдача кредитов в России упала до минимума за пять лет

РБК: в декабре россияне взяли минимальные за пять лет 429 млрд рублей кредитов

В декабре 2023 года российские банки одобрили 2,36 миллиона кредитов совокупным объемом 429 миллиардов рублей, что стало минимумом за последние пять лет. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG пишет РБК.

В последний раз слабее результат в декабре фиксировался только в 2017 году — 319,2 миллиарда. По сравнению с ноябрем выдача упала на девять процентов в денежном и на 15 процентов в количественном выражениях. А если сравнивать с 2022-м, то в последний месяц года россияне взяли на 22 процента меньше кредитов.

Снижение объемов необеспеченного кредитования идет четвертый месяц подряд, оно связано с ужесточением регулирования со стороны Центробанка с сентября. Если до этого момента предельная долговая нагрузки (ПДН) для более жестких мер должна была составлять более 80 процентов, то к концу года — более 50 процентов.

В январе тенденция, скорее всего, продолжится. Вместе с очередным снижением лимитов для банков с 1 января на них наложены обязательства предупреждать клиентов о высоком уровне долговой нагрузки при оформлении новых кредитов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году банки выдали гражданам 52 миллиона кредитов общей суммой 16,76 триллиона рублей, что на 6,1 триллиона (57 процентов) больше, чем в 2022-м. Основная часть кредитов пришлась на первую половину года, во второй выдаче мешало не только более жесткое регулирование, но и резкий рост ключевой ставки, вслед за которым ставки по кредитам выросли более чем в два раза.