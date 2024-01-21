Из-за непогоды в США погибли почти 90 человек

CBS News: 89 человек погибли в США за последнюю неделю из-за непогоды

По меньшей мере 89 человек погибли в США за последнюю неделю из-за непогоды. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что в штате Теннесси жертвами морозов, сильного ветра и снегопада стали 25 человек, в штате Орегон сообщили о гибели 16 жителей.

Кроме того, смертельные случаи были зарегистрированы в штатах Пенсильвания, Иллинойс, Миссисипи, Кентукки, Вашингтон, Висконсин, а также Нью-Йорк и Нью-Джерси.

10 января стало известно, что аномальные холода, которые обрушились на Москву в начале января и скоро вернутся в город вновь, вызваны «нервным климатом». Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок уточнил, что, помимо воздушных вихрей, на погодные изменения влияет солнечная активность.