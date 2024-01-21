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00:19, 21 января 2024Наука и техника

В Млечном Пути обнаружили загадочный объект

Science: в шаровом скоплении NGC 1851 обнаружили неизвестный объект

Фото: Pxhere

Международная группа астрономов обнаружила в Млечном Пути загадочный объект, который тяжелее самых тяжелых из известных нейтронных звезд, и в том же время легче всех известных черных дыр. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

В ходе наблюдений, проведенных с помощью радиотелескопа MeerKAT, был обнаружен объект на орбите быстро вращающегося миллисекундного пульсара, расположенного на расстоянии около 40 тысяч световых лет от Земли в шаровом скоплении NGC 1851.

Моделирование позволило реконструировать наиболее вероятный сценарий возникновения необычной системы. Первоначально на ее месте существовала двойная система пульсар-белый карлик, однако затем белый карлик был выбит с орбиты из-за прибытия третьего тела неизвестной природы, которое заняло его место. Это тело может быть либо чрезвычайно легкой черной дырой, либо сверхмассивной нейтронной звездой.

По словам астрономов, дальнейшее изучение объекта и выяснение его видовой принадлежности может стать поворотным моментом в понимании эволюции нейтронных звезд или черных дыр.

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      Александр Еникеев
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