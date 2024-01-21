Комика Щербакова потребовали оштрафовать на миллионы рублей за мат

Общественники требуют оштрафовать комика Щербакова на 5 млн руб. за мат

Общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст» требуют оштрафовать комика Алексея Щербакова на пять миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы иска заявили, что комик в своих выступлениях слишком часто использует мат и этим приучает детей к ненормативной лексике. Также, по словам общественников, Щербаков оскорбляет человеческое достоинство.

В качестве наказания авторы иска предлагают наложить на комика штраф, заставить удалить все видео из интернета, а также заставить прочитать решение суда на онлайн-публику 88 раз.

Ранее сообщалось, что звезда шоу Comedy Club, юморист Александр Ревва покинул Россию вместе с супругой и детьми после бойкота на телевидении.

