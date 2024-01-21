Звезда Comedy Club покинул Россию после бойкота на телевидении

Звезда Comedy Club Ревва с семьей покинул Россию после бойкота на телевидении

Звезда шоу Comedy Club и юморист Александр Ревва покинул Россию вместе с супругой и детьми. Об этом сообщается в Telegram-канале 360.

Причиной его отъезда стал бойкот на телевидении — артиста вырезали из передачи «Песня года», где он появился в образе Артура Пирожкова.

По словам главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, выступление Реввы не было показано из-за его позиции по поводу специальной военной операции на Украине (СВО), а также дружбе с главой государства Владимиром Зеленским.

Отмечается, что после начала военных действий Ревва покинул Россию и проживал вместе с семьей в Испании. В декабре прошлого года он вернулся в РФ, где начал активно выступать на корпоративах и принимать участие в съемках новогодних передач.

Ранее общественники из организации «Молодой десант» попросили признать иноагентом комика Александра Гудкова, который вернулся в Россию.