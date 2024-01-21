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11:11, 21 января 2024Из жизни

Кота Твикса выбросила на мороз знавшая о его перевозке проводница

Хозяин погибшего кота Твикса рассказал, что проводницы знали о его перевозке

Фото: Princess_Anmitsu / Shutterstock / Fotodom

Выбросившая кота из вагона на мороз поезда проводница знала, что в вагоне перевозят животное. Об этом «Известиям» рассказал хозяин погибшего Твикса.

Владелец кота Эдгар Гайфуллин лично покупал билет на поезд до Тихвина своему питомцу. По его словам, Твикса вез его друг Евгений, причем при посадке наличие кота не проверяли. Однако мужчина садился в Екатеринбурге с заметной переноской для животных, а значит, о перевозке кота проверявшая документы проводница не знать не могла.

Гайфуллин сказал, что Евгений покормил кота, а затем пошел в туалет с переноской и котом, чтобы поменять пеленку. «Там была вторая проводница. То есть первая должна была проверить билет и самого второго пассажира. Вторая проводница видела, что он идет с переноской. В общем, они были уведомлены, что кот едет с пассажиром», — описал ситуацию хозяин Твикса.

На подъезде к Кирову Евгений лег отдыхать. Когда он проснулся, Твикса в купе уже не было. Мужчина обратился к проводнице, и она сказала ему, что кот якобы выбежал из вагона на станции. Евгений сразу позвонил в РЖД, пытался дозвониться до железнодорожного вокзала в Кирове, чтобы сотрудники постарались найти кота.

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«Ему ответили, что не несут ответственность за ручную кладь. Он объяснил ситуацию, что это кот, это не ручная кладь, у него также есть билет», — уточнил Гайфуллин. Однако Евгения не стали слушать и не предложили помощь.

Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Твикса искали по всему городу больше недели, в поисках участвовали более 300 волонтеров. Однако в субботу, 20 января, кота нашли замерзшим у железнодорожного переезда. Теперь проводницу могут привлечь к уголовной ответственности.

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      Антонина Черташ
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