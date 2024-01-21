Минобороны сообщило о третьей сбитой ракете у Крыма

Минобороны России: средства ПВО сбили еще одну украинскую ракету у Крыма

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили третью украинскую ракету у побережья Крыма. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки с помощью авиационных управляемых ракет была произведена примерно в 14:30.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — сообщили в Минобороны.

Ранее над акваторией Черного моря силами ПВО были сбиты две украинские ракеты. В Минобороны произошедшее назвали «террористической атакой с применением авиационных управляемых ракет».