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14:38, 21 января 2024Россия

Минобороны заявило о двух сбитых ракетах у Крыма

Минобороны: российские системы ПВО сбили две ракеты ВСУ у Крыма
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские ракеты были сбиты около западного побережья Крыма. Системы ПВО сработали в два часа дня по московскому времени. В Минобороны назвали произошедшее «террористической атакой с применением авиационных управляемых ракет».

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что средства ПВО в регионе сбили две ракеты ВСУ, которые летели на Крым. По данным губернатора, украинские ракеты были сбиты Геническим округом.

Тем временем в Севастополе был объявлен сигнал воздушной тревоги. На фоне попытки атаки также перекрыли движение по Крымскому мосту. Все службы города были приведены в состояние боеготовности. Сигналы воздушной тревоги отменили спустя почти полтора часа.

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