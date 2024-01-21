Минобороны заявило о двух сбитых ракетах у Крыма

Минобороны: российские системы ПВО сбили две ракеты ВСУ у Крыма

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские ракеты были сбиты около западного побережья Крыма. Системы ПВО сработали в два часа дня по московскому времени. В Минобороны назвали произошедшее «террористической атакой с применением авиационных управляемых ракет».

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что средства ПВО в регионе сбили две ракеты ВСУ, которые летели на Крым. По данным губернатора, украинские ракеты были сбиты Геническим округом.

Тем временем в Севастополе был объявлен сигнал воздушной тревоги. На фоне попытки атаки также перекрыли движение по Крымскому мосту. Все службы города были приведены в состояние боеготовности. Сигналы воздушной тревоги отменили спустя почти полтора часа.