Минобороны заявило о двух сбитых ракетах у Крыма
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, украинские ракеты были сбиты около западного побережья Крыма. Системы ПВО сработали в два часа дня по московскому времени. В Минобороны назвали произошедшее «террористической атакой с применением авиационных управляемых ракет».
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что средства ПВО в регионе сбили две ракеты ВСУ, которые летели на Крым. По данным губернатора, украинские ракеты были сбиты Геническим округом.
Тем временем в Севастополе был объявлен сигнал воздушной тревоги. На фоне попытки атаки также перекрыли движение по Крымскому мосту. Все службы города были приведены в состояние боеготовности. Сигналы воздушной тревоги отменили спустя почти полтора часа.