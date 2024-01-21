Глава Севастополя Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале в воскресенье, 21 января.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал глава города.

Из-за воздушной тревоги в Севастополе также перекрыли движение по Крымскому мосту. Там призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей автомобилей следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

Ранее глава Евпатории Елена Демидова предупреждала, что жители Крыма могут услышать громкие звуки из-за учений на полигоне в городе.