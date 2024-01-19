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13:47, 19 января 2024Россия

Жителей части Крыма предупредили о громких звуках

Глава Евпатории Демидова предупредила жителей о громких звуках из-за учений

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Евпатории из-за учений жители могут услышать громкие звуки. Об этом сообщила глава администрации крымского города Елена Демидова в Telegram-канале.

«Сегодня на полигоне проходят учения. Вероятнее всего, в городе будут слышны хлопки», — предупредила она.

16 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре города учениями Черноморского флота

До этого о возможных громких звуках из-за учений предупредили жителей Ейского района Краснодарского края. В районе проводили тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации.

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      Анастасия Шейкина
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