Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Губернатор Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе тренировкой флота

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил громкие звуки в центре города учениями Черноморского флота. Об этом он написал в Telegram.

По словам главы города, в районе Северного мола проходит тренировка противоподводно-диверсионного обеспечения. «В городе все спокойно», — подчеркнул он.

Ранее, 5 января, в Севастополе трижды за день объявляли воздушную тревогу. Первое оповещение прозвучало в 11:18, второе — в 12:36, а третье в 14:57 по московскому времени. Подробности о воздушной угрозе губернатор не сообщал. Однако он предупреждал об использовании военными табельных средств маскировки.

В тот же день российское Минобороны сообщило об уничтожении над акваторией Черного моря противокорабельной ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины. Как уточнили в ведомстве, с ее помощью Киев попытался нанести удар по объектам на российской территории.