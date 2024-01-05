В Севастополе объявили третью за день воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев объявил о третьей за день воздушной тревоге

В Севастополе объявили третью за день воздушную тревогу. Об этом в пятницу, 5 января, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram.

Очередное оповещение прозвучало примерно в 14:57 по московскому времени. Подробности об угрозе губернатор не уточнил.

Спустя 12 минут Развожаев сообщил об отмене тревоги.

Первую за 5 января воздушную тревогу объявили в Севастополе в 11:18. Второе оповещение появилось в 12:36. Что стало их причиной, Развожаев не сообщал. Однако он предупреждал, что российские военные применили табельные средства маскировки, в результате чего в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт образовался дым.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении над акваторией Черного моря противокорабельной ракеты «Нептун» ВСУ. Как сообщили в ведомстве, с помощью нее Украина попыталась нанести удар по объектам на российской территории.