В Ейске предупредили жителей об учениях с применением средств поражения авиации

Администрация Ейского района Кубани предупредила жителей об учениях со стрельбой

Жителей Ейского района Краснодарского края предупредили о возможных громких звуках из-за учений. Об этом сообщила администрация района в Telegram-канале.

«В течение дня на полигоне в районе села Воронцовки будут проходить тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации», — сообщили в администрации.

Там добавили, что во время учений людям запретят проход на территорию полигона в районе с. Воронцовки. Власти Ейского района также призвали граждан сохранять спокойствие.

Днем ранее, 10 января, учения со стрельбой из различных видов вооружения проводили расчеты противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) в Севастополе. Они проходили в районе Северного и Южного молов.