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12:04, 11 января 2024Россия

В Ейске предупредили жителей об учениях с применением средств поражения авиации

Администрация Ейского района Кубани предупредила жителей об учениях со стрельбой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жителей Ейского района Краснодарского края предупредили о возможных громких звуках из-за учений. Об этом сообщила администрация района в Telegram-канале.

«В течение дня на полигоне в районе села Воронцовки будут проходить тактические учения с боевой стрельбой и применением поражения авиации», — сообщили в администрации.

Там добавили, что во время учений людям запретят проход на территорию полигона в районе с. Воронцовки. Власти Ейского района также призвали граждан сохранять спокойствие.

Днем ранее, 10 января, учения со стрельбой из различных видов вооружения проводили расчеты противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) в Севастополе. Они проходили в районе Северного и Южного молов.

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      Анастасия Шейкина
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