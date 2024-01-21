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14:19, 21 января 2024Бывший СССР

В Херсонской области сбили две летевшие на Крым ракеты ВСУ

Система ПВО сбила в Херсонской области две ракеты ВСУ, летевшие на Крым

Фото: Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в Херсонской области две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на Крым. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, украинские ракеты были сбиты Геническим округом. Однако ракетная опасность не отменяется.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили воздушную цель над акваторией Севастополя. Все службы города приведены в состояние боеготовности. Глава Севастополя Михаил Развожаев напомнил местным жителям, что не надо снимать на фото и видео и выкладывать в сеть работу систем ПВО.

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      Илона Палей
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