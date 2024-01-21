Системы ПВО сбили воздушную цель над акваторией Севастополя

Развожаев: над акваторией Севастополя средства ПВО сбили воздушную цель

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель над акваторией Севастополя. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией», — написал он.

Все службы Севастополя приведены в состояние боеготовности, сообщений о повреждений пока не поступало, сообщил Развожаев, подчеркнув, что местным жителям не надо снимать и выкладывать работу сил ПВО.

Глава города призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

В Севастополе объявлен сигнал воздушной тревоги. На фоне попытки атаки также перекрыли движение по Крымскому мосту. Там призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей автомобилей следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.