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12:02, 21 января 2024Россия

Российские военные взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Населенный пункт на купянском направлении был взят под контроль силами Западной группировки войск. Там же российские военнослужащие отразили семь атак механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны в Донецкой народной республике (ДНР) и Коломыйчиха Луганской народной республики (ЛНР).

Всего, по последним данным, на купянском направлении за минувшие сутки противник потерял до 55 военнослужащих.

18 января Минобороны заявило о взятии под контроль села Веселое в ДНР. Населенный пункт находится к северо-востоку от Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут), примерно в 20 километрах от последнего.

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      Анастасия Шейкина
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