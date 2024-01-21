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15:12, 21 января 2024Россия

На российской трассе рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет

В Саратовской области микроавтобус съехал в кювет, пострадал один человек
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На трассе в Саратовской области рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по российскому региону в Telegram-канале.

Автобус Mercedes двигался по маршруту Перелюб — Саратов. Его водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Пострадала женщина, ее госпитализировали.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Ставропольском крае перевернулся микроавтобус, внутри которого находились школьники. В салоне транспортного средства, которое следовало по маршруту Рыздвяный — Казинка, находились девять детей в возрасте от 14 до 16 лет, их сопровождали двое взрослых. Подростки ехали на спортивные соревнования.

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      Анастасия Шейкина
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