Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 21 января 2024Бывший СССР

На Украине признали потерю села Крахмальное в Харьковской области

В Сухопутных войсках ВСУ признали потерю Крахмального в Харьковской области
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала «Рада».

«В селе Крахмальное (...) отошли на более подготовленные рубежи, где их [бойцов ВСУ] жизнь находится в безопасности», — сказал он.

По мнению Фитьо, населенный пункт якобы не имеет никакого стратегического значения.

В воскресенье, 21 января, Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Село на купянском направлении было взято под контроль силами Западной группировки войск.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя

      Число жертв обстрела Донецка возросло

      Кандидат в президенты России призвал похоронить Ленина рядом с матерью

      ВС РФ установили контроль над 35 населенными пунктами в Харьковской области

      Глава украинской разведки назвал 2024 год тяжелым для страны

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Зеленский назвал закон о мобилизации разумным

      В МИД оценили позицию Германии по защите Израиля

      Захарова обвинила Германию в национальной дискриминации

      Полицейские задержали 23 российских подростков на рэп-концерте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше