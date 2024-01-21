В Сухопутных войсках ВСУ признали потерю Крахмального в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телеканала «Рада».

«В селе Крахмальное (...) отошли на более подготовленные рубежи, где их [бойцов ВСУ] жизнь находится в безопасности», — сказал он.

По мнению Фитьо, населенный пункт якобы не имеет никакого стратегического значения.

В воскресенье, 21 января, Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Село на купянском направлении было взято под контроль силами Западной группировки войск.