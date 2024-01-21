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15:47, 21 января 2024Среда обитания

Названо самое популярное жилье у россиян

Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Основную роль в улучшении жилищных условий россиян внесла вторичная недвижимость. О наиболее популярном у граждан жилье рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, передает «РИА Новости».

«В количестве миллионов семей, улучшающих жилищные условия, самый большой вклад вносят именно сделки, совершенные по договорам купли-продажи на вторичном рынке», — заявил Стасишин. Таким образом он ответил на вопрос о рисках снижения числа семей, способных приобрести более подходящее жилье, из-за подорожания рыночной ипотеки на фоне роста ключевой ставки ЦБ.

Замглавы ведомства добавил, что на данный момент только небольшое количество семей могут позволить себе ипотеку на рыночных условиях как на первичном, так и на вторичном рынках. Минстрой планирует отслеживать ситуацию в течение первого полугодия 2024-го и реагировать по мере появления проблем.

Ранее эксперты рынка недвижимости спрогнозировали, что в 2024 году новостройки могут плавно подорожать, а цены на готовое жилье ожидает стагнация.

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      Александра Качан
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