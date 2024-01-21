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09:59, 21 января 2024Россия

Пожар в порту Усть-Луги локализовали

ЕДДС: пожар на терминале «Новатэк» в порту Усть-Луги локализован

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожар на газовом терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луги локализован. Об этом заявили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кингисеппского района, передает РИА Новости.

По данным агентства, на момент написания материала в порту горит одна цистерна. Ее объем составляет 100 кубометров. «Пожар локализован, но не ликвидирован», — заключили в местной ЕДДС.

Утром 21 января рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге Ленинградской области загорелся газовый терминал компании «Новатэк». После начала пожара персонал был эвакуирован, пострадавших нет.

Предприятие занимается переработкой стабильного газового конденсата. Готовая продукция — от керосина до мазута — с портового терминала сразу загружается в танкеры и идет на экспорт. Издание «Фонтанка» отмечает, что в момент ЧП у причала находились три танкера, прибывшие из Бельгии, Омана и Ливии. Информации о возможных повреждениях судов нет.

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      Варвара Кошечкина
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