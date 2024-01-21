Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:06, 21 января 2024Мир

МИД назвал причину удержания российских моряков в порту Мапуту

МИД: удерживаемые в Мапуту моряки из России получают зарплату и ходят на берег
Архивное

Архивное. Фото: Jacek Sopotnicki / imagebroker.com / Global Look Press

Российские моряки, удерживаемые в порту Мапуту, оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве уточнили, что после того, как капитан судна заявил о желании россиян вернуться в Россию, посольство в Мозамбике «незамедлительно обратилось за содействием к местным властям». Отмечается, что в МИД республики были направлены соответствующие ноты. Также российская сторона установила контакт с представителями МВД, Национальной миграционной службы и администрации порта.

О том, что два россиянина, два украинца и литовец застряли на судне в Африке без паспортов, стало известно 12 января. Сообщалось, что моряки питаются раз в день, пьют техническую воду и разводят костер прямо на палубе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В порту Усть-Луги загорелся газовый терминал. ЧП произошло спустя три дня после атаки дрона ВСУ на Ленинградскую область

      Российские военные угнали бронетехнику ВСУ

      В МИД России прокомментировали крупнейшие учения НАТО

      МИД назвал причину удержания российских моряков в порту Мапуту

      Российским многодетным семьям захотели продлить льготу по ипотеке

      Журналист заявил об использовании Зеленским СВО для избавления от соперников

      Стало известно об улучшении позиций российской армии на артемовском направлении

      Фитнес-эксперт рассказал о ленивых активностях для поддержания формы

      Назван способ расторгнуть оформленный с кредитом договор страхования жизни

      Посол призвала Оттаву наладить отношения с окружением Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше