МИД назвал причину удержания российских моряков в порту Мапуту

МИД: удерживаемые в Мапуту моряки из России получают зарплату и ходят на берег

Российские моряки, удерживаемые в порту Мапуту, оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел (МИД) России.

В ведомстве уточнили, что после того, как капитан судна заявил о желании россиян вернуться в Россию, посольство в Мозамбике «незамедлительно обратилось за содействием к местным властям». Отмечается, что в МИД республики были направлены соответствующие ноты. Также российская сторона установила контакт с представителями МВД, Национальной миграционной службы и администрации порта.

О том, что два россиянина, два украинца и литовец застряли на судне в Африке без паспортов, стало известно 12 января. Сообщалось, что моряки питаются раз в день, пьют техническую воду и разводят костер прямо на палубе.