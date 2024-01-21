Раскрыта причина задержания двух рэперов во время концерта в клубе в Петербурге

Рэперов Baby Melo и Badri задержали на концерте за одно околоматерное слово

Раскрыта причина задержания рэперов Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) и Badri (настоящее имя — Орхан Ахмедов) во время выступления на сцене клуба «Гигант-холл» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Амиран Меладзе, отец 15-летнего исполнителя Baby Melo, передает Telegram-канал Shot.

По словам родителя музыканта, артистов задержали после того, как Bardi со сцены произнес околоматерное слово. Собеседник издания также рассказал, что во время концерта на площадке, в гримерке и за кулисами присутствовали десятки полицейских, которые следили за каждым шагом рэперов.

Baby Melo был предупрежден о том, что во время выступления не должно быть мата, а потому предварительно «запикал» все нецензурные высказывания в своих треках.

На месте был представитель 15-летнего музыканта с нотариальной доверенностью, которую правоохранительные органы сочли недействительной. Рэперов увезли в спецприемник. Родители Baby Melo узнали о случившимся через друзей артистов — мать исполнителя прилетела в Петербург и отправилась в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, где сейчас находится Baby Melo.

В свою очередь, Амиран Мелдазе назвал случившееся беспределом.

Ранее сообщалось, что Baby Melo и Badri задержали во время выступления на сцене клуба «Гигант-холл» в Петербурге.