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03:51, 21 января 2024Мир

В КНДР оценили роль России в поддержании мировой стабильности

МИД КНДР высоко оценил роль России в поддержании стабильности в мире

Фото: Sputnik / Artem Geodakyan / Pool / Reuters

Северная Корея высоко оценила роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Об этом говорится в
заявлении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР, опубликованного по итогам визита главы МИД страны Цой Сон Хи в Россию, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В ведомстве выразили надежду, что Россия и в дальнейшем будет «придерживаться независимой и самостоятельной политики и линии во всех направлениях и тем вносить огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности, установление равного и справедливого миропорядка».

Ранее МИД КНДР заявил, что Пхеньян считает президента РФ Владимира Путина самым близким другом корейского народа. В ведомстве подчеркнули, что готовы тепло принять российского лидера, если он совершит визит в КНДР.

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      Марина Совина
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