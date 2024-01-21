В КНДР оценили роль России в поддержании мировой стабильности

МИД КНДР высоко оценил роль России в поддержании стабильности в мире

Северная Корея высоко оценила роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Об этом говорится в

заявлении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР, опубликованного по итогам визита главы МИД страны Цой Сон Хи в Россию, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В ведомстве выразили надежду, что Россия и в дальнейшем будет «придерживаться независимой и самостоятельной политики и линии во всех направлениях и тем вносить огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности, установление равного и справедливого миропорядка».

Ранее МИД КНДР заявил, что Пхеньян считает президента РФ Владимира Путина самым близким другом корейского народа. В ведомстве подчеркнули, что готовы тепло принять российского лидера, если он совершит визит в КНДР.