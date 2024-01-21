В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

МИД КНДР: Пхеньян считает Путина самым близким другом корейского народа

Пхеньян считает президента России Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готов тепло принять его, если он совершит визит в КНДР. Об этом говорится в заявлении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи, передает ЦТАК.

16 января российский президент провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе ее официального визита в Россию, на встрече также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на дальнейшее развитие отношений с КНДР во всех областях.