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02:59, 21 января 2024Мир

В КНДР назвали Путина самым близким другом корейского народа

МИД КНДР: Пхеньян считает Путина самым близким другом корейского народа

Фото: KCNA KCNA / Reuters

Пхеньян считает президента России Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готов тепло принять его, если он совершит визит в КНДР. Об этом говорится в заявлении аппарата помощников министра иностранных дел КНДР по итогам визита в Россию главы ведомства Цой Сон Хи, передает ЦТАК.

16 января российский президент провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе ее официального визита в Россию, на встрече также присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на дальнейшее развитие отношений с КНДР во всех областях.

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      Юлия Мискевич
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