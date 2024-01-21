Россиян предупредили о новой схеме хищений через Систему быстрых платежей

В МВД РФ рассказали о новой мошеннической схеме через Систему быстрых платежей

В МВД РФ рассказали о новой мошеннической схеме, которая осуществляется через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Суть обмана такова. Потенциальная жертва, заинтересовавшись дорогостоящим товаром в интернет-магазине, оставляет на сайте заявку на его приобретение. После этого покупателю поступает звонок или сообщение в мессенджере от лица, которое представляется сотрудником этого магазина. Он подтверждает, что интересующий товар есть в наличии и его даже можно приобрести со скидкой, но только при условии оплаты через Систему быстрых платежей по QR-коду», — описала Волк схему хищения средств.

В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только покупатель подтверждает платеж, деньги уходят на счет мошенника.

Волк отметила, что реализация подобной мошеннической схемы возможна, когда учетные данные модераторов и администраторов таких сайтов скомпрометированы. Чтобы обезопасить себя, в МВД советуют связываться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях, а также не переходить по подозрительным ссылкам, которые заманивают акциями и розыгрышами.

Кроме того, в ведомстве советуют не сохранять данные кредитных карт и карт с овердрафтом в личных кабинетах. Лучше завести отдельную карту для оплаты товаров на маркетплейсах и вносить на нее сумму, которой хватает только для оплаты конкретной покупки, советуют в МВД.

Ранее пенсионерка в Москве продала квартиру, заложила в ломбард украшения и зубные коронки и лишилась всех сбережений после звонка мошенников. Злоумышленники на протяжении нескольких дней убеждали 67-летнюю москвичку в том, что неизвестные пытаются лишить ее жилья.

