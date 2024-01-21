Россиянин побывал во Вьетнаме и описал поездку фразой «от туристов тут отвыкли»

Российский турист побывал во Вьетнаме и рассказал, что страна ему понравилась, но были проблемы с сервисом. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Россиянин Иван рассказал, что выбрал отель в самом центре Нячанга. По его словам, хоть персонал и был гостеприимным, обслуживание оказалось не самым лучшим. Иван пожаловался, что персонал отеля часто забывал подготовить ланч-боксы для утренних экскурсий, а горничные забирали грязные полотенца и не выдавали новые или не заправляли кровати.

«Сама страна очень милая и уютная, но от туристов там отвыкли, как мне кажется», — заключил путешественник. Он также отметил, что вьетнамцы достаточно добрые и приветливые, россиян они любят и уважают.

Ранее российский тревел-блогер Алексей Кутовой поехал во Вьетнам и перечислил несколько особенностей этой страны, к которым ему было тяжело привыкнуть. В частности, путешественник пожаловался на большое количество огромных крыс и тараканов.