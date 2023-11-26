Россиянин описал поездку во Вьетнам фразой «тараканы бегают по номерам отелей»

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой поехал во Вьетнам и перечислил несколько особенностей этой страны, к которым ему было тяжело привыкнуть. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Путешественник рассказал, что в этой азиатской стране много огромных крыс и тараканов. Он добавил, что грызуны «спокойно бегают по своим делам» и не нападают на людей, в отличие от насекомых.

«А вот тараканы... Здесь они очень большие (5-7 сантиметров), и они умеют летать. Однажды на улице в Хошимине мне на шею откуда-то приземлился такой. Ничего опасного, просто жутко неприятно и внезапно. Тараканы бегают по номерам отелей, могут залезть в чемодан или рюкзак, а потом напугать», — такими фразами описал свой опыт Кутовой.

Помимо этого, автор публикации отметил, что во Вьетнаме его удивило запущенное жилье. По его словам, во всех отелях, где он останавливался, были грязь, плесень и следы плевков.

Тревел-блогер также пожаловался на большое количество курящих людей в помещениях, хаотичное дорожное движение и чрезмерную любовь местных жителей к караоке.

«Они поют дома по вечерам, празднуют дни рождения, отдыхают шумными компаниями и даже поют в одиночку. Все это с микрофоном в руке, да так, чтобы слышал весь район. Петь, как правило, не умеют. В 80 процентах случаев слышишь ужасный вой, но искренний, глубинный», — поделился россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на Бали и перечислил «ужасные минусы» острова, которые способны омрачить поездку. Ему не понравились слишком активный трафик, отсутствие общественного транспорта, плохой интернет и большое количество туристов.

