Россиянин привязал к авто десяток тюбингов и попал на видео

Житель Подмосковья привязал к авто десяток тюбингов с людьми и поехал по дороге

Житель города Мытищи в Подмосковье привязал к своему автомобилю десяток тюбингов и поехал по дороге. Поездка попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «112».

На заснятых очевидцами кадрах черный внедорожник передвигается по заснеженной автомобильной дороге на небольшой скорости. К открытому багажнику привязана вереница тюбингов с сидящими на них людьми. Вслед за машиной бегут пешеходы. Можно заметить, что россиянам в конце вереницы трудно удерживать канат.

На данный момент полиция занимается поиском водителя внедорожника. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее при катании со склона на тюбинге в Красноярске разбился 14-летний подросток. Его отнесло в сторону, и он упал с 15-метровой высоты, спасти мальчика не удалось.