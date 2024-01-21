Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:08, 21 января 2024Путешествия

Россиянка описала отдых на Пхукете фразой «откровенных танцев не избежать»

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российская туристка отправилась на тайский курорт Пхукет и призналась, что была довольна местной атмосферой во всех местах, кроме одного. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

По ее словам, ночью многие путешественники едут в Патонг на улицу Бангла-Роуд, чтобы «хорошенько оторваться». «Мы там были пару раз, просто гуляли, но это совсем не наш вид досуга. Если говорить коротко, то любят это место те, кто хотят отдохнуть по-взрослому. В основном европейцы. Кстати, если пойдете туда просто прогуляться ночью, то зрелища очень откровенных танцев не избежать», — такими фразами описала свой опыт автор публикации.

Материалы по теме:
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022

Она также рассказала, что помимо открытых баров в Патонге есть ночной рынок с едой и вещами. Россиянка отметила, что еда там стоит, как и везде по острову, а вот вещи и аксессуары — очень дорого.

Путешественница добавила, что отпуск в Таиланде в целом получился душевный, несмотря на большие траты.

«Наш тур на 12 ночей стоил 240 тысяч рублей (перелет, трансфер, завтраки и страховка включены в стоимость). На экскурсии мы потратили еще 47 тысяч рублей, плюс с собой брали 2 тысячи долларов, но от них осталось совсем ничего», — поделилась туристка.

Ранее другой российский турист побывал в Таиланде и остался разочарован путешествием. В частности, он пожаловался на многочисленных земноводных и большое количество массажисток-трансвеститов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя

      Появилось видео атаки дрона на газовый терминал в порту Усть-Луги

      В России высказались о взятии села Крахмальное под Харьковом

      Россиянка описала отдых на Пхукете фразой «откровенных танцев не избежать»

      Россиянин привязал к авто десяток тюбингов и попал на видео

      Роналду раскритиковал премию «Золотой мяч»

      Буданов счел немыслимым продолжение боевых действий без мобилизации

      Ученые предупредили о возможной пандемии из-за сибирских зомби-вирусов

      Системы ПВО сбили воздушную цель над акваторией Севастополя

      Раскрыты личности погибших в авиакатастрофе в Афганистане супругов из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше