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17:48, 21 января 2024Россия

Российские войска нанесли удар по временной базе иностранных наемников

ВС РФ дронами поразили временную базу иностранных наемников в ДНР
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военные поразили базу иностранных наемников в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) про помощи дронов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) РФ.

Одновременно с этим войска РФ нанесли удар по складу боеприпасов 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики, а также 127 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах», — говорится в официальном сообщении МО РФ.

Ранее в Севастополе дважды за день объявляли воздушную тревогу. Из-за нее перекрывали движение по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей автомобилей просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

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      Алиса Дмитриева
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