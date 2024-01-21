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15:21, 21 января 2024Россия

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

Глава Севастополя Развожаев сообщил о второй за день воздушной тревоге в городе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

На фоне воздушной тревоги движение транспортных средств по Крымскому мосту временно перекрыли. Там призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей автомобилей следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

В Севастополе в воскресенье, 21 января, уже объявляли воздушную тревогу. Тогда глава города сообщил о поражении воздушной цели над акваторией Черного моря системами противовоздушной обороны (ПВО).

По информации Минобороны, российские средства ПВО сбили две ракеты ВСУ у Крыма. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Анастасия Шейкина
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