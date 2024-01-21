Военный рассказал о жестокости женщин в ВСУ

Военный Дандыкин: в К-2 ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие

Представительницы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть очень жестокими. Об этом рассказал «Московскому комсомольцу» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что с началом конфликта на Украине в ВСУ значительно увеличилось количество женщин-военнослужащих. По словам эксперта, в настоящее время в украинской армии почти 43 тысячи женщин. «Одно дело, если это санитарки из медицинской службы, в том числе из батальонного звена. И совсем другое, если женщины сознательно взяли в руки оружие. Они уже солдаты. И тут уже действует принцип, если ты не уничтожишь противника, то он уничтожит тебя», — заявил Дандыкин. Он подчеркнул, что в подразделение К-2 54-й бригады ВСУ попали самые мотивированные женщины-военнослужащие.

Дандыкин также добавил, что женщинам-бойцам не чужда жестокость. В частности, он упомянул свой опыт командировок на Северный Кавказ, где была снайпер из Самары, приехавшая заработать себе на свадьбу. «Положила 17 наших ребят», — сказал он.

Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил о появлении женской роты ВСУ на кременском участке фронта. По его информации, подразделение входит в состав 54-й бригады украинской армии и носит название К-2.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Минобороны страны совершило массовую закупку женской военной формы. Он уточнил, что было приобретено 50 тысяч комплектов.